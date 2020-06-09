Gol çok, kazanan yok

Hamitköy ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan karşılaşma karşılıklı atılan ikişer golle 2-2 berabere tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy ile K-PET Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl karşılaştılar.

Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçın ilk devresini Bostancı Bağcıl, Kemal ve Zekai’nin golleriyle 2-1 önde tamamladı. Hamitköy’ün golü ise Micheal’dan geldi.

İkinci devrede Hamitköy daha baskılı oynamasına rağmen sadece Kone ile 1 gol bulabilince maç 2-2 berabere tamamlandı.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)