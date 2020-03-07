Gol çok, kazanan yok

K-Pet Süper Ligin 2 güçlü ekibi Cihangir ile Doğan Türk Birliği güzel bir futbol sonrasında 2-2 berabere kaldılar. Hakemlerin başarılı bir yönetim gösterdikleri maçta Cihangir’in golleri Kone’den gelirken Doğan’ın gollerini Rasaq ve Billy kaydetti.Doğan Türk Birliği’nden Ahmet Sönmez kırmızı kart gördü

Stad: Cihangir Stadı Hakemler: Ali Özer, Olgun Canik, Ali Akçınar Cihangir: Mehmedemin, Nurettin, Osman, Musa, Donatus, Erİc, Halil İbrahim (Dk.24 Gökhan), Mikail, Çağlar (Dk.76 Hüseyin), Kone, Zihni Doğan Türk Birliği: Cem, Aydın, Çağrı, Kenan (Dk.73 Selim), Rasaq (Dk.65 Serhan), Sercan, Ahmet, Weston, Ali, Bİlly, Koral Goller: Dk.28 ve 54 Kone (Cihangir) – Dk.11 Rasaq, Dk.45 Billy (Doğan Türk Birliği) Kırmızı Kart: Dk.85 Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği) K-PET Süper Lig’in 22.haftasında Cihangir ile Doğan Türk Birliği,Cihangir Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Doğan Türk Birliği maçta 2 kez öne geçmesine, ilk devreyiönde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamazken, maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada Cihangir’in golleri Ismael Kone’den gelirken, Doğan Türk Birliği’nin gollerini Billy Michael ve Rasaq attı. Bu sonuçla Cihangir puanını 39 yaparken, 4. sıradaki yerini, Doğan Türk Birliği de 44 puana yükselip,2. sıradaki yerini korudu.