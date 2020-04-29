Göktaş: 4 hafta yeterli olur

Süleyman Göktaş: Ligin tamamlanması taraftarıyız. Teknik adamlara, takımı hazırlaması için 4 haftalık süre yeterlidir. Ben çok sıcak havalarda da sezona takım hazırladım

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman Göktaş'ın kalan haftaların tamamlamasıyla ilgili yaptığı açıklamaları şöyle:

"Biz teknik adamlar olarak ligin tamamlanması taraftarıyız.Ligin tamamlanmasını isteyen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun da yanındayız.

Teknik adamlara, takımı hazırlaması için 4 haftalık süre yeterlidir. 5. haftada maç oynanır. Ben geçmişte çok sıcak havalarda da sezona takım hazırladım.Temmuz başı sezon açılışı yaptığımı biliyorum. Bu özel durumda da teknik adamlar takımlarını maçlara hazırlarlar."