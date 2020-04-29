Göktaş: 4 hafta yeterli olur

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş yaşanan süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Süleyman Göktaş'ın kalan haftaların tamamlamasıyla ilgili yaptığı açıklamaları şöyle:
"Biz teknik adamlar olarak ligin tamamlanması taraftarıyız.Ligin tamamlanmasını isteyen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun da yanındayız.
Teknik adamlara, takımı hazırlaması için 4 haftalık süre yeterlidir. 5. haftada maç oynanır. Ben geçmişte çok sıcak havalarda da sezona takım hazırladım.Temmuz başı sezon açılışı yaptığımı biliyorum. Bu özel durumda da teknik adamlar takımlarını maçlara hazırlarlar."