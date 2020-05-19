Göksun:En iyi şekilde hazırlanacağız

Niyazi Göksun, “Yoğun bir süreç ile kalan 8 haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Sıcaklar bizleri olumsuz etkileyecek. Bu nedenle de maçların başlama saatleri22:00 ve 23:00 dahi olabilir.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı teknik adamı Niyazi Göksun, yeniden başlayan futbol antrenmanlar ve kalan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Niyazi Göksun’un değerlendirmeleri şöyle:

“Uzun bir aradan sonra takım ile buluştuk. Yapacağımız çalışmalarla kalan 8 haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız.

Artık çok zorlu 4 – 5 haftalık zorlu ve yoğun bir süreç ile kalan 8 haftaya hazırlanacağız. Bu dönem özellikle sıcaklardan dolayı zorlu geçecek. Oyunculardan 2 aydan fazla ayrı kaldık. Bu nedenle de onların da seviyeleri düştü.

Futbolcular bu süreçte evde çalışsalar da bu saha antrenmanı gibi olmaz. Sıcaklar bizleri olumsuz etkileyecek. Mayıs’ta bu kadar sıcaksa Haziran ve Temmuz aylarında daha da zorlanacağız.

Maçların başlama tarihi daha kesin olarak açıklanmadı ama Yaz aylarına baktığımızda maçların başlama saatlerinin 22:00 ve 23:00 dahi olabilir.”