Göksun: Transfere ihtiyacımız var

Yeşil beyazlı ekip Gençlik Gücü, Ortaköy sahasında çalışırken, antrenmanlara 20 kişilik kadro ile çıktıklarını belirten Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun, “Bir kaleci ve bir stopere ihtiyacımız var” dedi

Süper Lig’in yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü, 2018-2019 Futbol Sezonu’na hazırlıklarına dün Ortaköy sahasında yapılan antrenman ile devam etti.

Oyuncularının çalışma temposu ve isteklerinden memnun olduğunu söyleyen Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, 20 kişilik kadro ile çalışmalarını devam ettirdiklerini söylerken, takımın bir iki bölgesine daha takviye yapacaklarını belirtti.

Gençlik Gücü’nün Debola Daniel Ogun Seye ve Ndue Mujeci ile bu sezonda da birlikte olacaklarını ifade eden Gençlik Gücü teknik direktörü Niyaz Göksun, üçüncü bir haklarını orta sahada kullanacaklarını ve bu kapsamda geçen sezon Ozanköy kulübünde oynayan Gaisus Niamle anlaştıklarını ifade etti. Bu oyuncunun ilerdeki günlerde ülkemize gelip takımla çalışması bekleniyor.

“Yerli transferde bir kaleci ve bir stopere ihtiyacımız var” diyen Göksun, kaleci konusunda Yalova Spor Kulübü’nde forma giyen Mustafa Doğan ile prensipte anlaştıklarını, kulüp ile maddi konularda pazarlığın devam ettiğini söyledi. Stoper mevkii için ise transfer çalışmaları devam ediyor.

Takımdan geçmiş sezonda forma giyen çok sayıda futbolcunun ayrıldığını, yeni bir takım kurduklarını ve zamana ihtiyaçları olduğuna da dikkat çeken Gençlik Gücü teknik direktörü, yapılacak olan hazırlık maçları ve kamp ile takım kurgusunu oluşturacaklarını belirtti. Göksun, “Bu bağlamda genç oyunculardan beklentimiz yükseltir. Onlara güveniyoruz” dedi.

Bu arada Gençlik Gücü’nde bu sezon kaptanlık bandını, başarılı orta saha futbolcusu Ali Akbulut takacak.

Gençlik Gücü futbol takımı, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon öncesinde de hazırlık kampını Kartepe’de yapacak. Kamp, 23 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Göksun, antrenman için kendilerine sahalarını açan Ortaköy Spor Kulübü başkan ve yöneticilerine, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü adına teşekkür etti.