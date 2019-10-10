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Göksun: Mücadele gücümüzü yüksek tutmalıyız

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Göksun: Mücadele gücümüzü yüksek tutmalıyız
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K-Pet Süper Ligde dördüncü hafta geride kalırken 7 puan toplayan Gençlik Gücü’nün teknik adamı Niyazi Göksun takımının durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Niyazi Göksun’un takımının durumu ile ilgili değerlendirmeleri şöyle: 

“Ligde maçlardan puan veya puanlar çıkarmak için mücadele gücümüzü yüksek tutmalıyız. Mücadele edersek arzuladığımız sonuçları alırız. Aksi durumda maçı kaybederiz.

Bunun en güzel örneği Hamitköy maçıdır. Hamitköy futbolcuları, bizim futbolcularımızdan daha fazla mücadele ederek, maçı kazandılar.”

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