Göksun: Kupayı ikinci planda tutacağız

Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun, Çanakkale ile oynayacakları Kıbrıs Kupası maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken, öncelikleri lig olduğu için kupayı ikinci planda tutacaklarını açıkladı

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig’de kalıcı olma mücadelesi veren ve Kıbrıs Kupası’nda da mücadele edecek olan Gençlik Gücü’nün teknik direktörü Niyazi Göksun, Kıbrıs Kupası maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak olan Kıbrıs Kupası maçlarında Çanakkale ile oynayacakları maç öncesinde Niyazi Göksun’un açıklamaları şöyle:

“Gençlik Gücü olarak kupayı ikinci planda tutacağız. Bizim önceliğimiz lig olduğu için böyle düşünüyoruz.

Çanakkale ile oynayacağımız maç, lig öncesinde iyi bir hazırlık maçı olacak. Geçen sezon kupanın ilk turunda sürprize uğramıştık. Bu kez sürpriz olmasın diye uğraşacağız. Ancak yineliyorum bizim önceliğimiz ligdir. İlk turunu geçmek istediğimiz Kıbrıs Kupası’nı da götürebilirsek götüreceğiz.”