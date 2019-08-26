Göksun: Hedefimiz Gençlik Gücü'nü en iyi yerlere getirmek

İbrahim ÖZSOY

Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun takımına yaptırdığı antrenman esnasında yeni sezon hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Niyazi Göksun'un açıklamaları şöyle:

"Çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Takımda gidenler ve gelenler var. Yeni sezon 12 Eylül'de açılır. Bizler de lig öncesi kadromuzu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz.

Benim yardımcım olan aynı zamanda spor akademisi mezunu yani bu işin ustası olan Hüseyin Güneralp ile birlikte lige takımımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Hedefimiz iyi bir sezon geçirerek, Gençlik Gücü'nü en iyi yerlere getirmektir."