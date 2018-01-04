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Gökhan’ı almak imkansız

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Gençlik Gücü Asbaşkanı Sırdaş Kaptanoğlu, futbolcu Gökhan Özer için 100 bin Sterlin fiyat belirlerken, futbolcuyu almayı neredeyse imkansız hale getirdi

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Gökhan’ı almak imkansız
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K-PET Süper Lig ekibi Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Asbaşkanı Sırdaş Kaptanoğlu, futbolcu Gökhan Özer için 100 bin Sterlin fiyat belirledi.

Stoper görevi yapan Gökhan Özer’in satma niyetinde olmadıklarını vurgulayan Gençlik Gücü Asbaşkanı Sırdaş Kaptanoğlu, “Hemen her gün bir kulüpten teklif geliyor. Satma niyetinde olmadığımızı söylüyoruz. Ancak bu tekliflerin durmasını da istiyoruz. Mademki bu kadar çok kulüpten talep var, 100 bin Sterlin verebilen gelsin. Ancak o zaman teklifin ciddi olduğunu düşünür ve oturur konuşuruz” dedi.

Gökhan Özer’in bonservisi için 100 bin Sterlin ücret belirlenmesinin nedenini, “O Süper Lig’in en iyi savunma oyuncusudur” diye açıklayan Kaptanoğlu, “Bunun aksi olsa, bu kadar çok transfer teklifi gelmezdi” şeklinde konuştu. Bazı kulüplerin futbolcuları ile kendilerinden habersiz görüştüklerini öğrendiklerini de belirten Asbaşkan Sırdaş Kaptanoğlu, “Bizden habersiz futbolcumuz ile görüşmeleri etik dışıdır ve bu bizi üzüyor. Ciddi olan kulüpler önce bizimle görüşmelidir” uyarısında bulundu.

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