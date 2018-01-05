Gökhan’a ağır ceza

Gençlik Gücü, bazı kulüplerin Gökhan Özer ile kulübü baypas ederek görüşmeleri ve Gökhan’ın da antrenmanlara çıkmaması üzerine futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı

Süper Lig’in başarılı takımlarından Gençlik Gücü, dış müdahaleler sonucunda stoper futbolcusu Gökhan Özer’i süresiz kadro dışı bırakmak zorunda kaldı.

Futbolcusunu vermek istemediklerini basına yapılan açıklama ile de duyurduklarını belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Asbaşkanı Serdal Isladırcıoğlu, “Belirlediğimiz astronomik transfer ücreti ile bunu gayet açık bir dille spor kamuoyuna duyurduk. Ancak etik dışı davranışlar devam etti ve bazı kulüplerin futbolcumuzla bizden habersiz konuşmaları sonucunda futbolcumuz Gökhan Özer önceki günkü antrenmana çıkmadı” dedi ve ekledi “Yönetim Kurulu olarak böylesi durumlarda tavrımız nettir. Bu nedenle Gökhan Özer’i süresiz kadro dışı bıraktık.”

Etik dışı davranışlar nedeniyle Gençlik Gücü’nün başarılı bir futbolcudan olduğunu kabul eden Isladırcıoğlu, “Ne var ki gelinen bu noktada sadece biz, futbolcumuz ve etik dışı davranan kulüp değil, Kıbrıs Türk futbolu kaybetmektedir” şeklinde konuştu.

Gençlik Gücü, Gökhan Özer’in yerini doldurmak için çalışma başlatırken, Cihangir’in savunmacısı Burak Emir ile ilgilenmeye başladı.

Ahmet Can, Alibeyköyspor’da

Bu arada Gençlik Gücü’nün gözden çıkardığı diğer yıldızı olan Ahmet Can, İstanbul BAL ekibi Alibeyköyspor’da antrenmanlara çıkmaya başladı.

Küçük Kaymaklı kalecisi Ufuk ile birlikte Alibeyköyspor antrenmanına çıkan Ahmet Can, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.