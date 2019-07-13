Gökhan, GG'ye veda etti

Gençlik Gücü'nden, Cihangir'e transfer olan başarılı stoper Gökhan Özer, yeşil beyazlı camiaya yönelik bir veda açıklaması yaptı.

Gökhan Özer'in açıklaması şöyle:

"3 sene gururla formasını giydiğim Gençlik Gücü'nden, ayrıldım. Transfer sürecinde bana yardımcı olan, başta başkanım Sırdaş Kaptanoğlu ve yönetici abilerime teşekkür ederim.

Beni ben yapan Niyazi Göksun'a yardımlarından dolayı teşekkürlerimi bir borç bilirim. Gökhan, Gökhan olduysa bunda Niyazi Göksun hocamın emeği çoktur. Hoşçakal GG! Son bir kez daha olsa da "Oyna GG" diyorum."