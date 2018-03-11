Gökhan, Doğancı’yı sırtlıyor

Doğancı’nın Fenerbahçe kökenli futbolcusu Gökhan Emreciksin, Görneç maçından sonra Dumlupınar maçında da gol atarken, Doğancı’yı düşme hattından kurtaran galibiyete büyük katkı koydu. Dumlupınar ise aldığı mağlubiyetle play off hattının altına düştü

Yer: Dr. Fazıl Küçük Stad

Hakemler: Serdar Bilgimer, Ali Karahasan, Ozan Kel

Dumlupınar: Onurhan, Mehmet Fuat (Charalampos), Ali, Ümit Genç, Yıldıray (Adem), Mustafa Çelik, Hasan Mani, Mert, Berke, Mustafa Sakallı (Can), Tahir,

Doğancı: Adnan, Azmi, Emre, Salih, Mustafa (Cemal), Hüseyin Akaçalı, Gökhan (Burç) , Salih, Cenker, Ersen (Hakan Demir), Hüzeyin Karava

Goller: 84. Dk Tahir (Dumlupınar), 32. Dk Gökhan, 88. Dk. Hakan Demir (Doğancı)

K-Pet Birinci Ligi’nde üst sıralardan kopmak istemeyen Dumlupınar beraberliği yakaladığı maçta düşme hattından kurtulmak isteyen Doğancı’ya 2-1 mağlup oldu. Doğancı aldığı 3 puanla play out hattına yükseldi. Çanakkale düşme hattına geriledi.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı.

32. dakikada Gökhan’ın vuruşunda top filelere gidince Doğancı deplasmanda Dumlupınar karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Doğnacı’nın üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulabilmek için çabaladı.

84. dakikada yapılan ortaya yükselen Tahir kafayla topu filelere göndererek Dumlupınar’a beraberliği getiren golu attı.

Bu golden sonra iki takım da ataklarını sıklaştırdı.

88. dakikada gelişen Doğancı atağında ikinci yarı oyuna giren Hakan Demir topu filelere göndererek Doğancı’yı 2-1 öne geçiren golü attı.

Karşılaşmada başka gol olmazken Doğancı deplasmandan 2-1’lik skorla haftayı galibiyetle kapadı.