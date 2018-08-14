Gökay, resmen Hamitköy’de

Hamit SAKALLI
K-PET Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hamitköy, transferlerle de kadrosunu takviye ediyor. Hamitköy geçtiğimiz sezon Mormenekşe forması giyen Türkiyeli futbolcu Gökay Alpçoğay'a dün resmi imzayı attırdı.
Gökay'ın bugün Hamitköy antrenörü Ahmet Sakallığı eşliğinde kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı. Hücuma yönelik orta saha futbolcusu Gökay'ın tecrübesi ile genç ağırlıklı kadroya sahip Hamitköy'e katkı sağlaması hedefleniyor.