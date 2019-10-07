Göçmenköy’ün efsane zaferi

Göçmenköy, Süper Ligde Çetinkaya’yı ilk kez mağlup ederken, 4-1’lik tarihi zaferinin gururunu yaşadı. Çetinkaya ise dördüncü haftayı da puansız kapatmanın şokunu yaşarken, haftayı yine sonuncu sırada tamamladı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Mustafa Torun

Göçmenköy: Ozan, Reşit, Neval, Rahmi, Lawal, Ömer (Dk.88 Salih), Fikret (Dk.75 Kadir), Ahmet, Joseph, Okoli, Kemal (Dk.72 Erim)

Çetinkaya: Kani ,Tunç (Dk.67 Cemal), Çağdaş, Allen, Serkan, Hakan (Dk.Ali), Doğukan, Toykan (Dk.62 Ümitcan), Mustafa, Amani, Boniface

Goller: 10.Dk Neval, 21.Dk Joseph, 41.Dk Okoli (P), 90+1.Dk Kadir(Göçmenköy)- 32.Dk Toykan (P) (Çetinkaya)

K-Pet Süper Ligin 4.haftasında Göçmenköy konuk ettiği Çetinkaya karşısında rahat bir galibiyet alarak ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Çetinkaya ligin 4.haftasında da galibiyet yüzü görmezken, kötü gidişi durdurmayı başaramayarak ligin dibine demir attı.

10.Dk: Göçmenköy atağında Neval'in soldan orta şut karışımı vuruşunda top rüzgarın da etkisiyle filelere gitti. Göçmenköy 1-0 Çetinkaya

21.Dk: Göçmenköy atağında Okoli soldan sıfıra indi ve topu gerideki Joseph'e aktardı. Joseph'in vuruşunda top filelere gitti. Bu pozisyonda Çetinkaya futbolcularının topun dışarıdan çevrildiğine yönelik yoğun itirazları oldu ancak karar değişmedi. Göçmenköy 2-0 Çetinkaya

32.Dk: Çetinkaya atağında Amani, Rahmi'nin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan topu filelere gönderdi. Göçmenköy 2-1 Çetinkaya

39.Dk: Göçmenköy atağında Kemal Uçaner sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Çetinkaya savunmasında Allen bu topu eliyle kontrol edince hakem hakem Osman Özpaşa bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Çetinkaya bu pozisyona da uzunca bir süre itirazda bulundu ancak karar değişmedi

41.Dk: Penaltı atışını kullanan Okoli topu filelerle buluşturdu. Göçmenköy 3-1 Çetinkaya

61.Dk: Çetinkaya atağında Toykan'ın şutunda kaleci Ozan topu kornere çeldi.

69.Dk: Çetinkaya atağında Ümitcan sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Boniface bu pozisyonda kale içerisinde vuruşunu yaptı ancak topu üstten dışarıya gönderdi.

90+1.Dk: Göçmenköy kontra atağında Okoli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Kadir vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 4-1 Çetinkaya