Göçmenköy’e sponsor desteği

Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nin yeni takımı Göçmenköy, 2018 -2019 sezonu öncesinde Mithas LTD ile sponsorluk anlaşması imzalarken, ligde MTV Up Göçmenköy ismini altında mücadele verecek

Necati KÜLAHLILAR

Basketbol Büyük Erkekler Ligi'nin yeni takımı Göçmenköy İdmanyurdu, 2018 -2019 sezonu öncesinde Mithas LTD ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Saat 11.00'de Göçmenköy Spor Kulübü'nde yapılan sponsorluk anlaşması sonucunda Göçmenköy Basketbol Takımı, MTV Up Göçmenköy ismini alırken, ligde bu isim altında mücadele verecek.

Karataş: Hedefimiz, gençlere spor yapabilecekleri yuva olmak

Göçmenköy Spor Kulübü başkanı Ersan Karataş imza törenin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu yıl mücadele edeceğimiz Basketbol Büyük Erkekler Ligi'ne ve basketbola yeni bir heyecan katacağız.

Geçtiğimiz yıllarda bir çok takımın kapanmasıyla, bir çok gencimizin kulüpsüz kaldığını göründük. Bu nedenle de elimizi taşın altına sokmaya karar verdik. Amacımız hem Kıbrıslı gençlere hem de buraya okumak için gelen basketbolcu gençlere spor yapabilecekleri bir yuva olmaktır. Bu nedenle Basketbol Büyük Erkekler Ligi 2018 -2019 sezonuna katılacağız.

Basketbol takımımıza önemli bir bütçe sağlayacak olan sponsorumuz Mithas LTD sahipleri Mithat İçmen ve Hasan Ersözlü'ye çok teşekkür ederim.

Gökay: Her şey MTV Up Göçmenköy için

Mithas Trading genel müdürü Kutay Gökay ise yaptığı konuşmada, Göçmenköy Basketbol Takımı'na sponsor girmekten mutluluk duyduklarını ve her şeyin MTV Up Göçmenköy Basketbol Takımı için olduğunu söyledi.

Ersan Karataş'ın ve Kutay Gökay'ın konuşmaları sonrasında sponsorluk anlaşması Ersan Karataş ve Mithas ltd genel müdürü Kutay Gökay imzayı koydu. İmza töreninde MTV Up Göçmenköy koçu Ahmet Alp ve takıma transfer edilen oyunculardan Kemal Sanan ile Çetin Pırlanta da yer aldılar.