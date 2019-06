Göçmenköy’den, Aktunç’a vefa

Göçmenköy, son 4 yılın üçünde takımın başında olan ve takımı Süper Lig’e taşıyan teknik adam Nazım Aktunç’a, duygu dolu bir mesajla veda etti

Mesarya ile prensipte anlaşan Nazım Aktunç ile ilgili olarak Göçmenköy kulübünün resmi facebook sayfasından yayınlanan mesaj şöyle:

“Nazım Aktunç hocamıza sevgilerle;

4 sene önce ailemize iyi bir futbolculuk döneminden aklımızda kalanlarla katıldığında, hocalık görevini nasıl yapacağını hep merak etmiştik.

Son 4 senenin 3 senesinde camiamıza hem adamlığınla, hem hocalığınla, hem futbolculara abiliğinle, hem de bizlere saygın yaklaşımlarınla çok şeyler kattın. Bugün aramızdan ayrılıp başka bir yolculuğa çıkarken, bizlerde bıraktığın güzelliklerle her zaman yanında olacağız. Senin de bizim ailemizin masasında her zaman sandelyen ayrılmış olacak. Seninle her zaman gurur duyacağımıza inancimiz sonsuzdur. İlk 2 senede yaşadığımız zorluklarla dolu sezonlarda dahi bizlere keyifli sezonlar yaşattıktan sonra, bu yılki “Efsane Şampiyonlukla” Göçmenköy tarihine adını yazdırdın. Yolun hep güzelliklerle dolu olsun. Şimdilik hoşçakal ailemizin kahraman hocası; Nazım Aktunç...”