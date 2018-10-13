Göçmenköy’de sözü Sözcü söyler

Göçmenköy, Mormenekşe karşısında ikinci devrede golcüleri Kemal Uçaner ve Arda Sözcü ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Arda Sözcü 1 gol, 1 asistle oynayarak maça damga vurdu

Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, İsmail Ercan, Hüseyin Özaşık

Göçmenköy: Okan, Mustafa, Mevlüt, Rifat, Mustafa Ayker, Reşit, Arda, Mehmet(Salih), Buğra(Beytu), Mustafa Arnavut, Kemal (Kadir)

Mormenekşe: Gökhan, Sabri, Rıdvan, Nasuh, Fetin, Can, Mehmetali(Asilkan), Burak(Şevki), Emre, Ali İmam(Tuğhan), Emre İmam

K-Pet 1. Lig’in 4. haftasında Süper Lig hedefindeki 2 takımdan Göçmenköy evinde Mormenekşe karşısında ikinci devrede golcüleri Kemal Uçaner ve Arda Sözcü ile bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak 9 puanlı 4 takımdan biri oldu. Arda Sözcü 1 gol, 1 asistle oynayarak maça damga vurdu. İlk mağlubiyetini alan Mormenekşe buna rağmen üst sıralardaki yerini korudu. Mormenekşe’nin tek golü antrenör futbolcusu Ali İmam’dan geldi.

Maça Göçmenköy etkili başlarken, dakikalar ilerledikçe Mormenekşe de etkili ataklar geliştirdi. 2 takımın da hızlı futbol oynadığı ilk devrede 37. dakikada gelişen Mormenekşe atağında, Emre Kuvvetlişahin’in sağ çaprazdan sert şutu, ters köşeden yan direkten dönerken, ilk devre golsüz 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Göçmenköy yine etkili başlarken, 65. dakikada topu sağdan son çizgiye taşıyan Arda’nın ortasınd Kemal Uçaner topu ağlara gönderdi. 1-0

70. dakikada Mustafa Arnavut’un düşürülmesi ile kazanılşan frikikte Arda güzel bir plase ile topu köşeden ağlara gönderdi. 2-0

2-0’dan sonra Mormenekşe ataklarını sıklaştırdı. 81. Dakikada Sabri’nin pasında topla buluşan Ali İmam’ın vuruşunda top üst direğe kaleci çizgisinin içerisine düştü. Hakem İsfendiyar Açıksöz yardımcısının uyarısıyla golü verdi. 2-1

Geriye kalan dakikalarda maçta başka gol olmazken, centilmence geçen maçı Göçmenköy 2-1 kazandı.

(Foto: Soydan SAKALLI)