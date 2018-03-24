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Göçmenköy’de mutsuz başlangıç

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Hasan Kargılı yönetiminde ilk maçına çıkan Göçmenköy, sentetik sahadaki ilk resmi A Takım maçında, Çanakkale’ye mağlup olarak kötü bir başlangıç yapıp düşüşünü sürdürdü. Salih’in yıldızlaştığı maçı kazanan Çanakkale, hayati bir 3 puan aldı

Göçmenköy’de mutsuz başlangıç
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Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Timur Ercan Bodi, Necmi Bulut, Özal Çağlayan, Evren Karademir

Göçmenköy: Okan, Beytullah, Umut, Cemal, Semih, Rifat, Arda, Kadir, Barkın, Mustafa Ayker, Mehmet Göçben

Çanakkale: Fatih, Selçuk, Burak, Yunus, Salih, Ahmet Hallaç, Ramazan, Stelios, Süleyman, Mehmet Sakallı, Ali Öztürk

Gol: 65’ Salih Kemaneciler (Çanakkale)

K-Pet Birinci Lig’de 24.haftanın önemli maçında Çanakkale deplasmanda Göçmenköy’ü tek golle mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Yeni yapılan sentetik sahanın ilk resmi A Takım maçında Göçmenköy ile Çanakkale karşı karşıya geldi. Rüzgarlı bir havada oynanan karşılaşmayı konuk Çanakkale 1-0 kazandı. Karşılaşmanın tamamı genellikle orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, ilk devre golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devrede konuk ekip Çanakkale kontrataklarla pozisyonlar üretti ve 65.dakikada Salih Kemaneciler’in ayağından bulduğu golle de 1-0 öne geçti.

Uzatma dakikalarında Suat’ın ağlara giden kafa vuruşunu savunmanın çizgiden çıkarması ile maçı 1-0 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran yeşil beyazlılar aldığı bu galibiyetle puan sayısını 25’e yükseltirken, Göçmenköy ise 32 puanda kaldı.

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