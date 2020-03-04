Göçmenköy’de ilk A Takım maçı

K-Pet 1. Lig'de 22. Haftada Cumartesi günü oynanacak olan Karşıyaka – Mormenekşe A Takımlar maçı, Göçmenköy Stadı’nda oynanacak

Göçmenköy Stadı’nda bu sezon ilk A Takım maçı oynanacak. Zemininde meydana gelen bozulmalar, tribün yetersizliği ve diğer noksanlıkları yüzünden Süper Lig maçlarında kullanılmayan Göçmenköy Stadı’nda, alt lig maçları oynanıyordu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de 22. Haftada Cumartesi günü oynanacak olan Karşıyaka – Mormenekşe A Takımlar maçı, Göçmenköy Stadı’nda oynanacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Karşıyaka’nın cezası nedeniyle maçı Göçmenköy Stadı’na verdi.