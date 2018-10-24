Göçmenköy zorlandı

U21 Birinci Lig'de yarıda kalan Hamitköy – Göçmenköy maçı dün tamamlandı. Şampiyonluk hedefindeki Göçmenköy, U17 kategorisi ağırlık futbolculardan oluşan Hamitköy’ü son saniye golüyle mağlup etti

K-PET U21 Birinci Lig'de geçtiğimiz Cumartesi günü aşırı dolu ve yağmur nedeniyle yarıda kalan Hamitköy – Göçmenköy maçı dün oynanırken, namağlup Göçmenköy maçı son saniye golüyle 4 – 3 kazandı.

Cumartesi günü oynanan maçın 32. dakikasında Göçmenköy, Mert ile 1-0 geçmiş maç 54. dakikada tatil edilmişti. Kaldığı yerden devam eden maç gol dülleosu şeklinde geçerken, 59’da Emre skoru 0-2 yaptı. Bu dakikadan sonra Hamitköy oyuna ağırlığını koyarken, 70’de Özkan ve 75’te kaptan Adem’in penaltıdan golleriyle skoru 2-2’ye taşıdı. Göçmenköy, Ali Osman ile 80’de 3-2 öne geçerken, 82’de Umut skoru 3-3 yaptı. Maçta son sözü 90’da Mahmut söylerken, şampiyonluk hedefindeki Göçmenköy maçı 4-3 kazandı.