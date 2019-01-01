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Göçmenköy yıldızların peşinde

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Göçmenköy, sezon öncesinde olduğu gibi, ara transfer döneminde de kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirmek istiyor

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Göçmenköy yıldızların peşinde
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Berk TURSAN

K-PET Birinci Lig'de ilk devreyi 31 puanla lider tamamlayan ve ikinci devrede hedefi olan şampiyonluğa ulaşmak isteyen Göçmenköy, sezon öncesinde olduğu gibi, ara transfer döneminde de kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirmek istiyor.

Göçmenköy, Lefke'nin başarılı kalecisi Mehmet Özeralp ve Cihangir ile yollarını ayıran Musa Şanlıer'e talip oldu. Kaleci Mehmet ilk devre sonunda düzenlenen bir yemekte Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, kulübün sponsoru Nicosia Group direktörü Abdullah Yusuf ve Göçmenköy futbolcuları ile birlikte eğlenmişti.

Göçmenköy ayrıca Gençlik Gücü'nün de transfer etmek istediği başarılı hücumcu Musa Şanlıer'i de kadrosuna katmak istiyor.

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