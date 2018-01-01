banner107
banner69
Ocak'ta Bolkan bıraktı
Ocak'ta Bolkan bıraktı
61 0
Yenilenen Duster yollarda
Yenilenen Duster yollarda
28 0
 
14 0
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
56 0
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
145 0
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
31 0
25 0
banner108

Göçmenköy yeşeriyor

banner27

Göçmenköy Sahası'nın zeminini sentetik zeminli hale getirme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, zeminin yarısına sentetik çimler serildi

banner109
Göçmenköy yeşeriyor
banner87

İsa TABAK

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Göçmenköy'ün maçlarını oynadığı Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Göçmenköy Sahası'nın zeminini sentetik zeminli hale getirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş ve fahri başkan Arslan Bıçaklı'nın da bizzat ilgilendikleri çalışmalar devam ederken, zeminin yarısına sentetik çimler serildi. Göçmenköy Sahası'nın sezonun ikinci devresine hazır hale getirilmesi ve Göçmenköy – Girne Halk Evi maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Göçmenköy sahası olmadığı için maçlarını, sakatlığa davetiye çıkaran antrenman sahasında oynuyor. Göçmenköy’ün, Hamitköy ile 6 Ocak’ta oynayacağı erteleme maçının nerede oynanacağı ise KTFF henüz açıklamadı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.