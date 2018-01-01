Göçmenköy yeşeriyor

Göçmenköy Sahası'nın zeminini sentetik zeminli hale getirme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, zeminin yarısına sentetik çimler serildi

İsa TABAK

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Göçmenköy'ün maçlarını oynadığı Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Göçmenköy Sahası'nın zeminini sentetik zeminli hale getirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş ve fahri başkan Arslan Bıçaklı'nın da bizzat ilgilendikleri çalışmalar devam ederken, zeminin yarısına sentetik çimler serildi. Göçmenköy Sahası'nın sezonun ikinci devresine hazır hale getirilmesi ve Göçmenköy – Girne Halk Evi maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Göçmenköy sahası olmadığı için maçlarını, sakatlığa davetiye çıkaran antrenman sahasında oynuyor. Göçmenköy’ün, Hamitköy ile 6 Ocak’ta oynayacağı erteleme maçının nerede oynanacağı ise KTFF henüz açıklamadı.