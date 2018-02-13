Göçmenköy ve Lapta'da eksikler moral bozuyor

Zorlu maçlara çıkacak olan Göçmenköy ve Lapta'da, takımların ikişer önemli ismi, 19. hafta maçlarında deplasmanda forma giyemeyecekler

K-PET Birinci Lig'de, 18. hafta sonunda birçok futbolcu 4 sarı karta ulaşırken, cezalı duruma düştüler. Bu futbolcular 19. hafta maçlarında forma giyemeyecekler.

K-PET Birinci Lig'de play off oynamayı hedefleyen Lapta'da, takımın 2 önemli ismi Abdullah Atma ile Mustafa Akış, Esentepe maçında gördükleri sarı kartlarla, 4 sarı karta ulaşırken, cezalı duruma düştüler. Her 2 futbolcu da zorlu Mormenekşe deplasmanında forma giyemeyecek.

Son haftaların en formda takımı Göçmenköy'ün savunmadaki sigortası Kemal Uzunoğlu ile takımı gibi üstün form grafiği yakalayan genç futbolcu Kadir Çetinkaya, 4 sarı kart cezalısı oldukları için zorlu Kaya Mehmetçik deplasmanında forma giyemeyecekler.