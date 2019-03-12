Göçmenköy ve Düzkaya’nın haftası

K-PET Birinci Lig’in 21. haftasında lig lideri Göçmenköy, Düzkaya haricindeki tüm takipçilerinin puan kaybettiği haftada kazanarak liderlikteki yerini sağlamlaştırdı. Orçun Volkan yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Düzkaya ise play off hattında yükselişini sürdürdü

K-PET Birinci Lig’in 21. haftasında lig lideri Göçmenköy, Düzkaya haricindeki tüm takipçilerinin puan kaybettiği haftada kazanarak liderlikteki yerini sağlamlaştırdı. Orçun Volkan yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Düzkaya ise play off hattında yükselişini sürdürdü

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında sonuncu Değirmenlik kazanarak umutlarını yeşertirken, haftalardır düşüş yaşayan Mormenekşe, düşme hattına geriledi. Yeni Boğaziçi ise play out hattına çıktı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ilk 4 sırada yer alan golcüler haftayı gol atamadan tamamlarlarken, İrfan 22 golle önde giderken onu 17 golle Toykan, 16’şar golle Muhammed ve Justice takip ediyor

Haftanın Takımı: Göçmenköy

Lider Göçmenköy, zorlu Maraş deplasmanından 3 puan çıkararak takipçilerinin puan kaybettiği haftada kazanıp liderlikteki yerini sağlamlaştırdı

Haftanın Futbolcusu: Celal Habeşoğlu (Değirmenlik)

Celal Habeşoğlu ligde kalmak için mutlak kazanması gereken Değirmenlik’in, Mesarya karşısında 2 farklı yenik duruma düştüğü maçta orta sahadaki etkili futbolunu 1 de golle süsleyerek galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Orçun Volkan (Düzkaya)

Orçun Volkan yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Düzkaya, zorlu Bostancı Bağcıl deplasmanından da 3 puanla dönerek play off hattında yükselişini sürdürdü. Orçun Volkan yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Hamitköy – Akova)

Fehim Dayı, Hamitköy ile Akova arasında oynanan haftanın zorlu maçında tecrübesi ile birlikte başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Umut (Çanakkale)

Çağdaş (Göçmenköy)

Reşat (Düzkaya)

Murat (Değirmenlik)

Haftanın On Biri

Kemal (Göçmenköy)

Mustafa (Düzkaya)

Mevlut (Göçmenköy)

Yunus (Çanakkale)

Talat (Yeni Boğaziçi)

Mustafa Ayker (Göçmenköy)

Burçin (Yeni Boğaziçi)

Hasan (Değirmenlik)

Mehmet Çağakan (Yeni Boğaziçi)

Yağış (Düzkaya)

Ferdi (Düzkaya)

K-PET Birinci Ligde 21. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Maraş – Göçmenköy, 0-1

Hamitköy – Akova, 0-0

Yeni Boğaziçi – Doğancı, 3-1

Değirmenlik – Mesarya, 3-2

Bostancı Bağcıl – Düzkaya 0-1

Y Dumlupınar - Ozanköy 0-0

Karşıyaka – Yalova 0-0

Mormenekşe - Çanakkale 1-1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Lig 22. hafta programı şöyle:

16 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Yeni Boğaziçi – Bostancı Bağcıl

Düzkaya – Mormenekşe

Çanakkale – Hamitköy

Doğancı – Yalova

17 Mart Pazar, Saat 14:30

Ozanköy – Karşıyaka

Göçmenköy – Değirmenlik

Akova – Maraş

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar