Göçmenköy ve Düzkaya, minareleri görüyor

K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy ise ikinci Düzkaya haftayı kayıpsız geçerlerken, takipçileri Ozanköy, Hamitköy, Akova ile Yalova, haftayı kayıpla kapatmaları ile Süper Lige yükselme yolunda büyük avantaj elde ettiler

K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy ise ikinci Düzkaya haftayı kayıpsız geçerlerken, takipçileri Ozanköy, Hamitköy, Akova ile Yalova, haftayı kayıpla kapatmaları ile Süper Lige yükselme yolunda büyük avantaj elde ettiler

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında sonuncu Değirmenlik, Yeni Boğaziçi ve Çanakkale maçlarını kaybederken işlerini iyice zora soktular. Mormenekşe ve Maraş haftayı kayıpsız geçerlerken, play out hattında nefes aldılar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında İrfan 26 golde kalırken, Muhammed 20 gole yükseldi. Toykan ise 17 golde yarışa devam ediyor

Haftanın Takımı: Düzkaya

Düzkaya, zorlu Doğancı deplasmanından da 3 puanla dönerken, üst üste sekizinci galibiyetini alıp, Süper Lige yükselme şansını artırdı

Haftanın Futbolcusu: Ramazan Tebelleşol (Maraş)

Maraş kaptanı Ramazan Tebelleşol, takımı adına büyük önem taşıyan Yeni Boğaziçi maçında 2 kafa golü atarak alınan kritik galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Nazım Aktunç (Göçmenköy)

Göçmenköy koşar adım Süper Lige ilerlerken, başarılı teknik adam Nazım Aktunç, deplasmanda oynanan zorlu Yalova maçına takımını iyi motive edip, yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi:Serkan Durmaz (Değirmenlik – Düzkaya)

Serkan Durmaz ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan ve 2 takım açısından da büyük önem taşıyan Değirmenlik – Düzkaya maçında doğru kararlar üreterek maçı başarıyla yönettiler

Haftanın Kare Ası

Kemal (Göçmenköy)

Olgun (Karşıyaka)

Mert Güçlücan (Dumlupınar)

Ferdi (Düzkaya)

Haftanın On Biri

Şahin (Karşıyaka)

Sabri (Mormenekşe)

Berke (Düzkaya)

Hüseyin Saddam (Karşıyaka)

Çağdaş (Göçmenköy)

Reşat (Düzkaya)

Eren (Maraş)

Mehmet Cigi (Karşıyaka)

Gökay (Mormenekşe)

Ali Yıldırım (Dumlupınar)

Mehmet Çil (Maraş)

K-PET Birinci Ligde 25. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Ozanköy – Mesarya 4-4

Değirmenlik – Düzkaya 0-2

Yonpaş Dumlupınar – Çanakkale 6-0

Hamitköy – Bostancı Bağcıl 2-2

Yalova – Göçmenköy 0-2

Mormenekşe – Doğancı 2-1

Maraş – Yeni Boğaziçi 3-2

Karşıyaka – Akova 2-1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Ligde 26. hafta programı şöyle:

13 Nisan Cumartesi, Saat 15:30

Bostancı Bağcıl – Maraş

Mormenekşe – Hamitköy

Akova – Yalova

Doğancı – Mesarya

14 Nisan Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi – Değirmenlik

Düzkaya – Yonpaş Dumlupınar

Göçmenköy – Ozanköy

Çanakkale – Karşıyaka