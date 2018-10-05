Göçmenköy ve Düzkaya finalde

Göçmenköy Masterleri tarafından organize edilen dörtlü master turnuvası, dün akşam Göçmenköy Stadı'nda oynanan maçlarla başladı. Gecenin ilk maçında Düzkaya Masterleri, Lapta Masterleri'ni, çekişmeli geçen maç sonunda 3 - 2 mağlup edip finale yükseldi. Gecenin ikinci maçında ise Göçmenköy Masterleri, Antalya Masterleri'ni 5 - 1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 2. Finalist oldu.