Göçmenköy ve Düzkaya finalde

Göçmenköy Masterleri tarafından organize edilen dörtlü master turnuvası, dün akşam Göçmenköy Stadı'nda oynanan maçlarla başladı. Gecenin ilk maçında Düzkaya Masterleri, Lapta Masterleri'ni, çekişmeli geçen maç sonunda 3 - 2 mağlup edip finale yükseldi. Gecenin ikinci maçında ise Göçmenköy Masterleri, Antalya Masterleri'ni 5 - 1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 2. Finalist oldu.
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