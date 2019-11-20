Göçmenköy'ün tercihi Güzelyurtlular

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy'ün yeni teknik heyeti belirlendi. Güzelyurtlu Kemal Yürekli - Niyazi Özekmekçi ikilisi ile yolları Göçmenköy'de yeni teknik heyette Derviş Kolcu ile Kadir Hakel ikilisi görev yapacak. Kaleci antrenörü ise Ahmet Gardiyanoğlu oldu.

Çetinkaya'daki görevinden ayrıldıktan sonra Göçmenköy'ün teklifini değerlendiren teknik direktör Derviş Kolcu ile ekibi, az önce sona eren toplantıda Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş ile el sıkıştı. Derviş Kolcu ile ekibi yeni takımlarıyla ilk antrenmanlarına yarın çıkacaklar.