banner411
banner69
24 0
Bu yollara müdahale edilmeyecek mi?
Bu yollara müdahale edilmeyecek mi?
29 0
 
Girne aldı başını gidiyor
Girne aldı başını gidiyor
127 0
Eylemcilere biber gazlı müdahale
Eylemcilere biber gazlı müdahale
133 1
ABD'de dehşete düşüren olay
ABD'de dehşete düşüren olay
113 0
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
23 0
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
96 0
banner374

Göçmenköy'ün 'Sermayesi' var

banner27

Göçmenköy'ün 'Sermayesi' var

K-PET Süper Lig'de ve Nicosia Group Kıbrıs Kupasında arzu ettiği sonuçları alamayan Göçmenköy'de teknik direktör Derviş Kolcu ve ekibi ile yollar ayrılmıştı.

Lig'de geçen hafta alınan Binatlı mağlubiyeti sonrasında yapılan değişiklik sonrasında Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu elini çabuk tutarak takımın yeni teknik direktörünü belirledi. Hakan Sermaye, bugün başkan Ersan Karataş ve alt yapı koordinatörü Hasan Kargılı ile bir araya gelerek el sıkıştı. Göçmenköy'ün bu sezonki 3. Teknik direktörü olan Hakan Sermaye son olarak Gençlik Gücü'nü çalıştırmıştı. Göçmenköy, Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında çarşamba deplasmanda oynacağı Doğan Türk Birliği maçına Hasan Kargılı yönetiminde çıkacak.

Hakan Sermaye'nin takımla Doğan T. Birliği maçı sonrasında çalışmaya başlayacağı ve yardımcılıklarını ise Hasan Kargılı ile Ahmet Gardiyanoğlu'nun yapacağı bildirildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.