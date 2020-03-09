Göçmenköy'ün 'Sermayesi' var

K-PET Süper Lig'de ve Nicosia Group Kıbrıs Kupasında arzu ettiği sonuçları alamayan Göçmenköy'de teknik direktör Derviş Kolcu ve ekibi ile yollar ayrılmıştı.

Lig'de geçen hafta alınan Binatlı mağlubiyeti sonrasında yapılan değişiklik sonrasında Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu elini çabuk tutarak takımın yeni teknik direktörünü belirledi. Hakan Sermaye, bugün başkan Ersan Karataş ve alt yapı koordinatörü Hasan Kargılı ile bir araya gelerek el sıkıştı. Göçmenköy'ün bu sezonki 3. Teknik direktörü olan Hakan Sermaye son olarak Gençlik Gücü'nü çalıştırmıştı. Göçmenköy, Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında çarşamba deplasmanda oynacağı Doğan Türk Birliği maçına Hasan Kargılı yönetiminde çıkacak.

Hakan Sermaye'nin takımla Doğan T. Birliği maçı sonrasında çalışmaya başlayacağı ve yardımcılıklarını ise Hasan Kargılı ile Ahmet Gardiyanoğlu'nun yapacağı bildirildi.