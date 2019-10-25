Göçmenköy Stadı gözlem altında

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, beraberindeki bir heyetle yoğun yağışlar sonrasında kullanılamaz hale gelen Göçmenköy Stadı’nı inceledi.

Sahanın son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Özbilgehan, inceleme esnasında Göçmenköy Stadı’nın ihalesini kazanan ve sahayı yapan Cysings Const Ltd yetkililerinden de bilgi aldı.

Özbilgehan’a Göçmenköy Stadı’ndaki incelemelerinde Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Karamanoğlu, Müdür Muavini Mustafa Sütcü, Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ve daire yetkilileri de eşlik etti.