Göçmenköy, Okoli’ye duacı

Göçmenköy, Düzkaya deplasmanında uzun süre mağlup götürdüğü maçın son 20 dakikasında John Okoli’nin 2 ve Ahmet Hatay ile goller bulup turu geçti

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur mücadelesindedün Nihat BağcıerStadı’nda Düzkayaile Göçmenköykarşı karşıya geldi. Ligde kalmayı hedefleyen Düzkaya maça ideal 11’i ile çıkmazken, Göçmenköymaça idealeyakın 11 ile çıktı.

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 3-1 kazanarak ismini çeyrek finale yazdıran ekip Göçmenköyoldu. Hakem OsmanÖzpaşa’nın yönettiği maç centilmence geçerken maçta sadece 1 sarı kart çıktı.

Maçın ilk devresinde Düzkaya13’te Erhan Kendirci ile golü bulurken, maçı 70. Dakikaya kadar da 1-0 önde götürdü. Göçmenköy bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırırken 70’te ve 81’de Okoli’nin golleriyle skoru 1-2 yaptı. Maçın son anlarında Ahmet’in golü skoru belirledi.