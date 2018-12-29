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Göçmenköy liderlik aşkına coştu

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Göçmenköy, Çanakkale’yi 9-0 ile oldukça farklı mağlup ederken, ilk devreyi lider tamamladı. Maçı 9 kişi tamamlayan Çanakkale karşısında Mustafa Arnavut, 5 gol birden attı

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Göçmenköy liderlik aşkına coştu
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Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Engin Akkagün, Mustafa Torun

Göçmenköy: Kemal, Mustafa Kermeoğlu (68’ Mehmet), Rifat (46’ Erin), Arda (60’ Kadir), Cemal, Mustafa Ayker, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner, Beytullah, Salih Düzbeyaz

Çanakkale: Umut, Yunus, Oğuzhan, Özmen (80’ Rifat Sonatlı), Talha, Hasan (65’ Cemal), Uvanç, Bekir, Ekrem, Hakan, Tuncay (65’ Hasan Çaka)

Goller: 10’, 45’ ve 48’, 58’, 68’ Mustafa Arnavut, 38’, 40’ , 81’ Kemal Uçaner, 88’ Mehmet

Kırmızı Kartlar 43’ Bekir, 90’ Oğuzhan (Çanakkale)

K-PET Birinci Lig’de, özellikle Göçmenköy, Akova ve Hamitköy arasında sürekli el değiştiren liderlik koltuğu yine el değiştirirken, Göçmenköy devreyi takipçilerinin 1 puan önünde, 31 puanla lider tamamladı.

Göçmenköy maçın ilk devresini, Mustafa Arnavut ve Kemal Uçaner’in 2 golleriyle, 3-0 önde tamamladı.

İkinci devreye 10 kişi başlayan rakibi karşısında coşan ve 6 gol bulan Göçmenköy, Mustafa Arnavut’un 4, Kemal Uçaner ve Mehmet Göçben’in golleriyle maçı 9-0 kazandı. Çanakkale’de Bekir ve Oğuzhan maçta kırmızı kart gördüler.

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