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Göçmenköy, koronoya karşı önlem aldı

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Göçmenköy, koronoya karşı önlem aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda tüm futbol karşılaşmalarının 22 Mart tarihine kadar iptal etmesinden sonra takımlar da antrenmanları iptal etmeye başladılar.

Göçmenköy Akademi’de korona virüs tedbirleri çerçevesinde tüm yaş gruplarının antrenmanlarının iptal edildiğini açıkladı. Göçmenköy Akademi sorumlusu Hasan Kargılı, çocukların sağlığı için bu kararı aldıklarını, gelişmeleri ilerleyen günlerde yeniden değerlendirip açıklama yapacaklarını söyledi.

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