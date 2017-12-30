Göçmenköy – Hamitköy maçı, Göçmenköy futbolcusu Beytullah Arık'ın geçirdiği trafik kazası nedeniyle ertelendi. Ertelenen Göçmenköy – Hamitköy maçı 6 Ocak’ta oynanacak

K-PET Birinci Lig'de bugün oynanması gereken Göçmenköy antrenman sahasında oynanması gereken Göçmenköy - Hamitköy maçı ertelendi.

Göçmenköy futbolcusu Beytullah Arık'ın geçirdiği trafik kazası nedeniyle her 2 kulüp de maçın ertelenme isteğinde bulunurken, KTFF de bunu değerlendirip maçı eteledi.

Dikkatsizce anayola çıkan bir sürücünün motordayken çarptığı Beytullah, hastanede tedavi altına alınırken, başına aldığı darbeden dolayı Beytullah'ın tomografisi çekildi. Beytullah'ın ilk kontrollerinde ise iyi olduğu bilgisi edinildi. Dikkatsizce anayola çıkan bir sürücünün motordayken çarptığı Beytullah, hastanede tedavi altına alınırken, başına aldığı darbeden dolayı Beytullah'ın tomografisi çekildi. Beytullah'ın tomografisi temiz çıkarken, başarılı futbolcu saat 17:00 sıralarında hastaneden taburcu edildi.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş olay duyulur duyulmaz, Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş'ın yanına giderek üzüntülerini belirtirken, 2 başkan da Beytullah'ın sağlık durumu ile yakından ilgilenmeye başladılar.

Bunu da atlatacağız

Beytullah ise trafik kazası sonrasında facebook sayfasından şu mesajı yayınladı:

“Geçirmiş olduğum trafik kazasından dolayı arayan, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Ağzımda ve çenemde oluşan hasarlardan dolayı şu anda konuşamadığım için arayanlara cevap veremiyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Bunu da atlatacağız.”