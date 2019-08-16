Göçmenköy evinde oynamayacak

Göçmenköy, Göçmenköy Stadının zemininin kısa sürede futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi, zeminde granül kalmaması ve sakatlıklara davetiye çıkarması nedeniyle, ev sahibi olduğu maçları kendi stadında oynayamayacak

Soydan SAKALLI

Süper Ligin yeni ekibi Göçmenköy, yeni sezonda ev sahibi olduğu maçları Göçmenköy Stadında oynamayacak.

Hizmete kısa süre önce giren Göçmenköy Stadının zemininin kısa sürede futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi, zeminde granül kalmaması ve sakatlıklara davetiye çıkarması nedeniyle, Göçmenköy ev sahibi olduğu maçları kendi stadında oynayamayacak. Göçmenköy, antrenmanlarını da stad yerine antrenman sahasında yapıyor.

Göçmenköy, ev sahibi olduğu maçları Lefkoşa Atatürk Stadında oynayacak. Göçmenköy, Yenicami ve Çetinkaya ile birlikte Lefkoşa Atatürk Stadını kullanacak. Gönyeli ise zemini düzelen kendi sahasında maçlarını oynayacak.