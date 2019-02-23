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Göçmenköy emin adımlarla, Süper Lig yolunda

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Lider Göçmenköy Arda ve Mustafa Arnavut’un golleriyle Mormenekşe’yi mağlup ederken en yakın takipçisi ile olan puan farkını da açmaya devam etti

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Göçmenköy emin adımlarla, Süper Lig yolunda
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K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy, ligde kalma mücadelesi veren Mormenekşe deplasmanından da 3 puanla dönerek Süper Lig yolunda ilerleyişini emin adımlarla sürdürdü.

Cemal Balses Stadında oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği maçın ilk devresi oldukça çekişmeli geçerken, devreden gol sesi çıkmadı. 0-0

İkinci devreye lider Göçmenköy etkili başlarken, son haftaların formda ismi Arda ile 56’da öne geçti. 0-1 Mormenekşe’de 59’da Emre Kuvvetlişahin’in kırmızı kart görmesiye etkinliğini daha da artıran Göçmenköy’de maçın skorunu belirleyen golü ise Mustafa Arnavut 65’te attı. 0-2

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