Göçmenköy emin adımlarla, Süper Lig yolunda

Lider Göçmenköy Arda ve Mustafa Arnavut’un golleriyle Mormenekşe’yi mağlup ederken en yakın takipçisi ile olan puan farkını da açmaya devam etti

K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy, ligde kalma mücadelesi veren Mormenekşe deplasmanından da 3 puanla dönerek Süper Lig yolunda ilerleyişini emin adımlarla sürdürdü. Cemal Balses Stadında oynanan ve Hüseyin Eyyüpler’in yönettiği maçın ilk devresi oldukça çekişmeli geçerken, devreden gol sesi çıkmadı. 0-0 İkinci devreye lider Göçmenköy etkili başlarken, son haftaların formda ismi Arda ile 56’da öne geçti. 0-1 Mormenekşe’de 59’da Emre Kuvvetlişahin’in kırmızı kart görmesiye etkinliğini daha da artıran Göçmenköy’de maçın skorunu belirleyen golü ise Mustafa Arnavut 65’te attı. 0-2