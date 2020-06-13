Göçmenköy çok farklı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

K-PET Süper Lig ekibi Göçmenköy ile K-PET Birinci Lig ekibi Yalova dün Göçmenköy Antrenman Sahasında karşılaştılar. Son hazırlık maçlarını oynayan 2 ekibin mücadelesinde Göçmenköy baştan sona üstün oynadı.

Göçmenköy’ün gollerini yabancı futbolcuları John Okoli ile Kenneth atarken, Yalova güçlü rakibi karşısında direnç gösteremedi.