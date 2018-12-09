Göçmenköy beraberliğe razı oldu

Yer: Göçmenköy Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Mesut Bozlar, Ömer Doğru
Göçmenköy: Kemal, Kemal Uçaner, Reşit, Beytu, Mehmet(Kadir), Cemal, Rifat, Mevlut, Mustafa, Mustafa Kerme(Arda), Buğra(Erin)
Mesarya: Ahmet, Volkan, Emre, Nahit(Emin), Eren(Mehmet), Abdullah, Okan, Ahmet, Ogün, Alp, Yusuf (Hascan)
K-PET Birinci Lig’de haftaya lider giren Göçmenköy, Mesarya karşısında ilk devrede öne geçmesine rağmen, ikinci devrede rakibinin golüne engel olamayarak beraberliğe razı olurken, ikinci sıraya geriledi. Mesarya ise zorlu deplasmandan puan çıkarmayı başardı.
Ev sahibi Göçmenköy maça daha etkili başlarken, 21. dakikada Reşit’in attığı gol, devrenin skorunu belirledi. 1-1
İkinci devrede toparlanan Mesarya, 72. dakikada golcüsü Alp Er’in golüyle, beraberliği yakalarak Başkent’ten puanla ayrılıp, 16 puana yükseldi.