Göçmenköy, Başkent’te dondu

Lefke zorlu Göçmenköy deplasmanından Kasım ve Semih’in golleriyle galip ayrılarak 2 basamak birden tırmandı. Göçmenköy ise oldukça soğuk bir havada oynanan maçı kaybederek sıkıntılı bölgede kaldı

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler:Evren Karademir,Burak Mandıralı,Olgun Canik,Ömer Doğru.

Göçmenköy:Ozan,Ömer,Rifat,Lawal,Ahmet Hatay,Fikret(Kadir),

Ahmet Coşkun,Rahmi,Kemal(Reşit),Okoli,Kenneth.

Lefke:Salih,Aykut,Yakup,Candy,Esosa,Okorıe,Semih,Kasım,Yılmaz(Mert),

Mustafa,Mehmet.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligin18. haftasında karşılaşan Göçmenköy ve Lefke takımları arasındaki müsabakayı konuk ekip Lefke 0-2 kazandı.

Oldukça soğuk bir havadaoynanan karşılaşmada Lefke her iki yarıdaki etkili oyununu skora da yansıtarak sahadan üç puanla ayrılmasını bildi.Konuk ekip aldığı bu galibiyetle puanını 25'e çıkarırken, Göçmenköy ise 22 puanda kaldı.Maçın 80'ninci dakikasında Göçmenköy futbolcusu Ömer rakibine yapmış olduğu sert hareketten dolayı, maçın orta hakemi tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edildi.

17. dakikada gelişen Göçmenköy atağında top Lefke üst kale direğinden oyun alanına geri döndü.Dönen topu Lefke defansı ileride yalnız bekleyen Kasım'ın önüne attı. Bu futbolcu da orta sahadan aldığı topu sürdükten sonra kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.0-1.

36.dakikada gelişen Göçmenköy atağında top ile penaltı noktası üzerinde buluşan Okoli'nin yapmış olduğu etkisiz vuruş yandan dışarı gitti.

40.dakikada Kasım kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Ozan'da kaldı.

66.dakikada gelişen Lefke atağında Esosa'nın arapasıyla ceza alanı içerisine girerek vuruşunu yapan Semih skoru 0-2 yaptı.

85.dakikada oyuna sonradan giren Kadir'in yapmış olduğu ortaya, kale alanı içerisindeki Kenneth'in vurmuş olduğu kafa şutu kaleci Salih'de kalınca maç 0-2 şeklinde tamamlandı.