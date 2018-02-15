Göçmenköy alt yapısı Kargılı’ya emanet

K-PET Birinci Lig ekibi Göçmenköy Spor Kulübü’nde Ersan Karataş başkanlığındaki yönetimin başlatmış olduğu tesisleşmeye yönelik çalışmaları sonucunda tesisler hizmete girdi. Göçmenköy alt yapılarda denetim ve kontrol altına almak için yeni bir oluşuma giderken altyapılar koordinatörlük görevine Hasan Kargılı getirildi. Altyapılarda uzun yıllar çalışan deneyimli antrenör Hasan Kargılı, antrenörler Cemal Yazır ile Ali Yurdal’ı da ekibine kattı. Sentetik zeminli Göçmenköy Stadı’nda koordinatör Hasan Kargılı yönetiminde altyapı çalışmalarına hız verilirken, 7 yaşından itibaren kayıt alınmaya başlandı.