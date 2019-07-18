Göçmenköy Akademi yeniden yapılandı

Göçmenköy Akademide yeniden yapılanmaya gidilirken, koordinatörlük görevine Hasan Kargılı, teknik adamlıklara ise Halil Çimendağ, Ozan Uzunoğlu, Teysir Tarazi, Salih Dağman ve Mustafa Damlar, getirildiler

Göçmenköy Spor Kulübü başkan Ersan Karataş yönetiminde son yıllarda tesisleşmeye yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlanırken, yapımı devam etmekte olan diğer tesislerle birlikte kurumsallaşmaya yönelik yapılanmada sonuç alınmaya başlandı.

Diğer yandan ise futbolcu altyapılarında daha sağlam ve kalıcı olma adına girişimler de devam ediyor. Futbolda altyapılarda yeniden oluşuma giden Göçmenköy’de altyapılardaki koordinatörlük görevinde yeni düzenlemeler yapıldı.

Göçmenköy Akademide gidilen yapılanmada koordinatörlük görevine, altyapılarda uzun yıllar çalışan deneyimli isim Hasan Kargılı, yeniden getirildi. Hasan Kargılı yeni bir anlayışla göreve başlarken, birlikte çalışacağı yeni antrenörleri de belirledi.

Göçmenköy altyapısında teknik kadroda, okul sporlarında öncü, teknik direktör Halil Çimendağ, kaleci eğitiminde öne çıkan isimlerden Ozan Uzunoğlu, Teysir Tarazi, genç teknik adam Salih Dağman ve asistan olarak hizmet verecek Mustafa Damlar, görev yapıyorlar.

Göçmenköy Akademi olarak 7 ile 12 yaş (2007-2008-2009-2010-2011-2012) aralığında oyuncu gruplarının oluşturulması ile birlikte haftada iki gün antrenmanlar düzenli bir şekilde devam ediyor. Göçmenköy Akademi Koordinatörü Hasan Kargılı amaçlarının özelde Göçmenköy Spor Kulübüne genelde ise Kıbrıs futboluna karakterli, saygılı, disiplinli, sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti. Yeni oluşum içerisinde çok güzel çalışma ortamı yaratıldığını belirten Hasan Kargılı, saha ve malzeme konusunda hiç bir sıkınıtıları olmadığına dikkat çekerek, başkan Ersan Karataş ve yönetime teşekkür etti.

Altyapı çalışmalarında sporcuların sahaya severek gelerek çalışmalarını, yaptıkları işten keyif almaları ve kendilerini geliştirmeleri için bilimsel çalışmalar ile birlikte zihinsel, fiziksel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamalarına özen göstereceklerini belirten Hasan Kargılı, A takıma iyi oyuncular kazandırma hedefinde olduğuna vurgu yaptı. Göçmenköy başkanı Ersan Karataş’ın altyapılara çok büyük önem verdiğine vurgu yapan Hasan Kargılı, çalışmalara yoğun bir şekilde devam edildiğini de sözlerine ekledi.