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Göçmenköy ahlarla vahlarla turladı

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Nicosia Group Kıbrıs Kupasında Göçmenköy, yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Girne Halk Evi karşısında zorlanmasına rağmen, uzatmalarda bulduğu golle turu geçti

Göçmenköy ahlarla vahlarla turladı

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında K-PET Süper Lig ekibi Göçmenköy, K-PET Birinci Lig ekibi Girne Halk Evi karşısında oldukça zorlanmasına rağmen, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini mağlup ederek ilk turu geçip, ikinci tura yükseldi.

Atatürk Stadında oynanan ve Emre Öztaşlı'nın yönettiği maça Göçmenköy ideal 11'i ile çıkarken, Girne Halk Evi yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı.

Maçın ilk devresi ve normal süresi 0-0 berabere tamamlandı. Göçmenköy, Ali Akbulut ve Muhammed Ali Uçar'ın da sakatlanmasıyla daha da eksilen Girne Halk Evi karşısında 115. dakikada Erin Uluçlar'ın asistinde Ömer Gül ile golü bulup maçı kazanırken, turu geçmeyi başardı.

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