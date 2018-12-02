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Göçmen’in liderliği pekmezle tatlandı

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Göçmenköy, zirveyi zorlayan Ozanköy’ü deplasmanda Mustafa Arnavaut ve Arda’nın golleriyle mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ozanköy ise maçı kaybederek seri yakalama şansını yitirdi

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Göçmen’in liderliği pekmezle tatlandı
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Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaoğlu, Ali Karahasan, Engin AKkagün

Ozanköy: Feyyaz, Bekir Yıldız, Ali, Saydam, Nedim (Murat), Aytun, Ahmet (Hasan), Aksel,, Murat, Mustafa, Ersal

Göçmenköy: Kemal Ağrı, Kemal Uçaner (Beytullah), Mustafa Akyer, Reşit, Arda, Cemal, Rifat, Mevlüt, Mustafa Arnavut (Erin), Buğra (Kadir),  Mustafa Kermeoğlu

Goller: 76. Dk. Mustafa Arnavut, 83. Dk. Arda Sözcü (Göçmenköy)

K. Kart: Saydam Soy 85. Dk. (Ozanköy)

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da çabaları gole ulaşmada etkili olamayınca ilk devre golsüz eşitlikle tamamlandı.

76. dakikada Mustafa Arnavut’un kaydettiği golle Göçmenköy 1-0 öne geçti.

Rakibinin moral bozukluğu ve yorgunluğunu da fırsat bilen Göçmenköy ikinci golü de bularak rahatladı.

83. dakikada gelişen atakta Arda Sözcü topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

85. dakikada Saydam soy kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göçmenköy lider gittiği Ozanköy deplasmanından 3 puanla dönerek liderliğini sürdürdü.

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