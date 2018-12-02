Göçmen’in liderliği pekmezle tatlandı

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı
Hakemler: Hakan Muhtaoğlu, Ali Karahasan, Engin AKkagün
Ozanköy: Feyyaz, Bekir Yıldız, Ali, Saydam, Nedim (Murat), Aytun, Ahmet (Hasan), Aksel,, Murat, Mustafa, Ersal
Göçmenköy: Kemal Ağrı, Kemal Uçaner (Beytullah), Mustafa Akyer, Reşit, Arda, Cemal, Rifat, Mevlüt, Mustafa Arnavut (Erin), Buğra (Kadir), Mustafa Kermeoğlu
Goller: 76. Dk. Mustafa Arnavut, 83. Dk. Arda Sözcü (Göçmenköy)
K. Kart: Saydam Soy 85. Dk. (Ozanköy)
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da çabaları gole ulaşmada etkili olamayınca ilk devre golsüz eşitlikle tamamlandı.
76. dakikada Mustafa Arnavut’un kaydettiği golle Göçmenköy 1-0 öne geçti.
Rakibinin moral bozukluğu ve yorgunluğunu da fırsat bilen Göçmenköy ikinci golü de bularak rahatladı.
83. dakikada gelişen atakta Arda Sözcü topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.
85. dakikada Saydam soy kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göçmenköy lider gittiği Ozanköy deplasmanından 3 puanla dönerek liderliğini sürdürdü.