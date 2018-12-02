Göçmen’in liderliği pekmezle tatlandı

Göçmenköy, zirveyi zorlayan Ozanköy’ü deplasmanda Mustafa Arnavaut ve Arda’nın golleriyle mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ozanköy ise maçı kaybederek seri yakalama şansını yitirdi

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Hakemler: Hakan Muhtaoğlu, Ali Karahasan, Engin AKkagün Ozanköy: Feyyaz, Bekir Yıldız, Ali, Saydam, Nedim (Murat), Aytun, Ahmet (Hasan), Aksel,, Murat, Mustafa, Ersal Göçmenköy: Kemal Ağrı, Kemal Uçaner (Beytullah), Mustafa Akyer, Reşit, Arda, Cemal, Rifat, Mevlüt, Mustafa Arnavut (Erin), Buğra (Kadir), Mustafa Kermeoğlu Goller: 76. Dk. Mustafa Arnavut, 83. Dk. Arda Sözcü (Göçmenköy) K. Kart: Saydam Soy 85. Dk. (Ozanköy) Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da çabaları gole ulaşmada etkili olamayınca ilk devre golsüz eşitlikle tamamlandı. 76. dakikada Mustafa Arnavut’un kaydettiği golle Göçmenköy 1-0 öne geçti. Rakibinin moral bozukluğu ve yorgunluğunu da fırsat bilen Göçmenköy ikinci golü de bularak rahatladı. 83. dakikada gelişen atakta Arda Sözcü topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. 85. dakikada Saydam soy kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Göçmenköy lider gittiği Ozanköy deplasmanından 3 puanla dönerek liderliğini sürdürdü.