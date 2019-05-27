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Göçmen’den Ünal bombası

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Göçmenköy, K-PET Süper Ligde iddialı olmak için önemli futbolcuları transfer etmeye çalışırken, bugün öğleden önce Ünal Kaya ile bir görüşme gerçekleştirecek

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Göçmen’den Ünal bombası
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Soydan SAKALLI

Göçmenköy, yeniden döndüğü K-PET Süper Ligde iddialı olmak için önemli futbolcuları transfer etmeye çalışırken, gündemine futbolumuzun en önemli orta saha futbolcusu olan Ünal Kaya’yı aldı.

Birçok kulübün ilgilendiği Yenicami kaptanını transfer etmek için girişim başlatan Ersan Karataş başkanlığındaki Göçmenköy yönetimi, futbolcu ile bugün öğleden önce bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin durumuna göre Göçmenköy yönetimi, Yenicami yönetimi ile masaya oturacak. Göçmenköy alt yapısından yetişen Ünal Kaya, bu takımdan Yenicami’ye

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