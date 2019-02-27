Göçmen zirvede yalnızlaşıyor

K-PET Birinci Ligde 19. hafta geride kalırken, lider Göçmenköy, takipçilerinin yine puan kaybettiği haftada kazanarak şampiyonluk ilerleyişini emin adımlarla sürdürdü
K-PET Süper Ligde düşme hattında kazanan Değirmenlik ile Play out hattındaki takımlardan Çanakkale, kazanan takımlar olurlarken, haftanın kârlıları oldular
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında hafta 21 golde kalan İrfan’ı, 15’er golle Muhammed, Toykan, Cemil ve Justice ikinci sırada takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Göçmenköy
Göçmenköy, Mormenekşe deplamanında takım olarak oldukça iyi bir performans sergileyerek rakibini mağlup edip, şampiyonluk ilerleyişini emin adımlarla sürdürdü
Haftanın Futbolcusu: Justice (Bostancı Bağcıl)
Kaliteli kadrosuna rağmen istediği sonuçları alamayan Bostancı Bağcıl, güçlü Akova’yı mağlup ederek kendine gelirken, Justice oynadığı futbol ve attığı 2 golle galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Teknik Adamı : Salih İnce (Çanakkale)
Çanakkale bire bir rakibi Yeni Boğaziçi ile deplasmanda oynadığı zorlu maçtan hayati 3 puan çıkarırken, teknik adam Salih İnce takımını iyi idare ederek galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Değirmenlik – Yalova)
Emre Öztaşlı, Değirmenlik ile Yalova arasında oynanan ve baştan sona çekişmeli geçen maçta yardımcıları ile birlikte iyi yönetim gösterdi
Haftanın Kare Ası
Emre (Hamitköy)
Yusuf (Değirmenlik)
Mustafa Arnavut (Göçmenköy)
Süleyman (Düzkaya)
Haftanın On Biri
Kemal (Göçmenköy)
Mert (Hamitköy)
Ahmet Zaifoğlu (BB)
Yunus (Çanakkale)
Savaş (Değirmenlik)
Halil (Çanakkale)
Celal (Değirmenlik)
Bilal (Düzkaya)
Arda (Göçmenköy)
Selçuk(Çanakkale)
Furkan (Hamitköy)
K-PET Birinci Ligde 19. hafta sonuçları şöyle:
Maraş – Ozanköy, 1-1
Mormenekşe – Göçmenköy, 0-2
Yonpaş Dumlupınar – Karşıyaka, 1-1
Düzkaya – Doğancı, 3-1
Değirmenlik – Yalova 1-0
Yeniboğaziçi - Çanakkale 0-2
Bostancı Bağcıl - Akova Vuda 2-0
Hamitköy - Mesarya 2-1
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
19
|
14
|
1
|
4
|
43
|
21
|
22
|
43
|
2.
|
19
|
11
|
4
|
4
|
37
|
26
|
11
|
37
|
3.
|
19
|
10
|
5
|
4
|
49
|
24
|
25
|
35
|
4.
|
19
|
10
|
5
|
4
|
27
|
17
|
10
|
35
|
5.
|
19
|
10
|
4
|
5
|
45
|
34
|
11
|
34
|
6.
|
19
|
10
|
2
|
7
|
30
|
21
|
9
|
32
|
7.
|
19
|
7
|
7
|
5
|
32
|
26
|
6
|
28
|
8.
|
19
|
7
|
6
|
6
|
34
|
33
|
1
|
27
|
9.
|
19
|
7
|
5
|
7
|
37
|
29
|
8
|
26
|
10.
|
19
|
7
|
2
|
10
|
31
|
33
|
-2
|
23
|
11.
|
19
|
6
|
4
|
9
|
25
|
37
|
-12
|
22
|
12.
|
19
|
7
|
1
|
11
|
25
|
44
|
-19
|
22
|
13.
|
19
|
5
|
3
|
11
|
22
|
33
|
-11
|
18
|
14.
|
19
|
5
|
2
|
12
|
29
|
41
|
-12
|
17
|
15.
|
19
|
5
|
2
|
12
|
24
|
44
|
-20
|
17
|
16.
|
19
|
3
|
3
|
13
|
22
|
49
|
-27
|
12
K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı şöyle:
2 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Ozanköy – Değirmenlik
Yalova – Yonpaş Dumlupınar
Çanakkale – Bostancı Bağcıl
Mesarya – Maraş
3 Mart Pazar, Saat 14:30
Düzkaya – Yeni Boğaziçi
Göçmenköy – Hamitköy
Akova – Mormenekşe
Doğancı – Karşıyaka