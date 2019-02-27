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Göçmen zirvede yalnızlaşıyor

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K-PET Birinci Ligde 19. hafta geride kalırken, lider Göçmenköy, takipçilerinin yine puan kaybettiği haftada kazanarak şampiyonluk ilerleyişini emin adımlarla sürdürdü

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Göçmen zirvede yalnızlaşıyor
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K-PET Birinci Ligde 19. hafta geride kalırken, lider Göçmenköy, takipçilerinin yine puan kaybettiği haftada kazanarak şampiyonluk ilerleyişini emin adımlarla sürdürdü

K-PET Süper Ligde düşme hattında kazanan Değirmenlik ile Play out hattındaki takımlardan Çanakkale, kazanan takımlar olurlarken, haftanın kârlıları oldular

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında hafta 21 golde kalan İrfan’ı, 15’er golle Muhammed, Toykan, Cemil ve Justice ikinci sırada takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Göçmenköy

Göçmenköy, Mormenekşe deplamanında takım olarak oldukça iyi bir performans sergileyerek rakibini mağlup edip, şampiyonluk ilerleyişini emin adımlarla sürdürdü

Haftanın Futbolcusu: Justice (Bostancı Bağcıl)

Kaliteli kadrosuna rağmen istediği sonuçları alamayan Bostancı Bağcıl, güçlü Akova’yı mağlup ederek kendine gelirken, Justice oynadığı futbol ve attığı 2 golle galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Adamı : Salih İnce (Çanakkale)

Çanakkale bire bir rakibi Yeni Boğaziçi ile deplasmanda oynadığı zorlu maçtan hayati 3 puan çıkarırken, teknik adam Salih İnce takımını iyi idare ederek galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Değirmenlik – Yalova)

Emre Öztaşlı, Değirmenlik ile Yalova arasında oynanan ve baştan sona çekişmeli geçen maçta yardımcıları ile birlikte iyi yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Emre (Hamitköy)

Yusuf (Değirmenlik)

Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

Süleyman (Düzkaya)

Haftanın On Biri

Kemal (Göçmenköy)

Mert (Hamitköy)

Ahmet Zaifoğlu (BB)

Yunus (Çanakkale)

Savaş (Değirmenlik)

Halil (Çanakkale)

Celal (Değirmenlik)

Bilal (Düzkaya)

Arda (Göçmenköy)

Selçuk(Çanakkale)

Furkan (Hamitköy)

K-PET Birinci Ligde 19. hafta sonuçları şöyle: 

Maraş – Ozanköy, 1-1           

Mormenekşe – Göçmenköy, 0-2

Yonpaş Dumlupınar – Karşıyaka, 1-1

Düzkaya – Doğancı, 3-1
Değirmenlik – Yalova 1-0
Yeniboğaziçi - Çanakkale 0-2
Bostancı Bağcıl - Akova Vuda 2-0
Hamitköy - Mesarya 2-1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İYSK

19

14

1

4

43

21

22

43

2.

OZANKÖY SK

19

11

4

4

37

26

11

37

3.

AKOVA VUDA TÇB

19

10

5

4

49

24

25

35

4.

YALOVA SK

19

10

5

4

27

17

10

35

5.

HAMİTKÖY ŞHSK

19

10

4

5

45

34

11

34

6.

DÜZKAYA KOSK

19

10

2

7

30

21

9

32

7.

KARŞIYAKA ASK

19

7

7

5

32

26

6

28

8.

MESARYA SK

19

7

6

6

34

33

1

27

9.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

19

7

5

7

37

29

8

26

10.

BOSTANCI BAĞCIL SK

19

7

2

10

31

33

-2

23

11.

DOĞANCI SK

19

6

4

9

25

37

-12

22

12.

ÇANAKKALE TSK

19

7

1

11

25

44

-19

22

13.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

19

5

3

11

22

33

-11

18

14.

MORMENEKŞE GB

19

5

2

12

29

41

-12

17

15.

MARAŞ GSK

19

5

2

12

24

44

-20

17

16.

DEĞİRMENLİK SK

19

3

3

13

22

49

-27

12

K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı şöyle:

2 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Ozanköy – Değirmenlik

Yalova – Yonpaş Dumlupınar

Çanakkale – Bostancı Bağcıl

Mesarya – Maraş

3 Mart Pazar, Saat 14:30

Düzkaya – Yeni Boğaziçi

Göçmenköy – Hamitköy

Akova – Mormenekşe

Doğancı – Karşıyaka

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