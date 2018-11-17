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Göçmen sonunu iyi getiriyor

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Karşıyaka ile Göçmenköy arasında zirveyi ilgilendiren önemli maçı Mustafa Arnavut’un son bölümdeki golüyle kazanan Göçmenköy, son haftalarda son bölümde kazandığı maçlara bir yenisini daha ekleyerek, liderliğe yükseldi

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Göçmen sonunu iyi getiriyor
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Yer: Ergin Cemal Şahdur Sahası

Karşıyaka: Şahin, Bayram, Mustafa, Eyüp(Velat), Mehmet, Barış, Cevdet(Osman), Ertu, Hüseyin, Ahmet, Ahmetcan

Göçmenköy: Kemal, Kemal Uçaner, Mustafa Ayker, Reşit, Beytu, Arda, Cemal(Mehmet), Mevlut, Mustafa Arnavut(Kadir), Buğra(Erin), Mustafa

K-PET Birinci Lig’de Karşıyaka ile Göçmenköy arasında zirveyi ilgilendiren önemli maçı Mustafa Arnavut’un son bölümdeki golüyle kazanan Göçmenköy, son haftalarda son bölümde kazandığı maçlara bir yenisini daha ekleyerek, liderliğe yükseldi.

Karşıyaka ile Göçmenköy arasındaki maç oldukça çekişmeli başlarken, taraflar ilk devrede gol bulamadılar ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrede de çekişme devam ederken, Göçmenköy antrenörü Nazım Aktunç’un, 60. dakikadaki müdahalesi ile oyunun kaderi değişti. Buğra’nın yerine Erin’in oyuna dahil edilmesi sonucu Göçmenköy oyunda etkisini artırdı.

75. dakikada Göçmenköy atağında Taçtan gelen topu alan Erin’in ara pasına hareketlenen Arda, topu Mustafa Arnavut’a kesti. Tecrübeli golcü Mustafa Arnavut da topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi. 0-1 Göçmenköy bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşıyaka ise 85. Dakikada Bayram’ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi tamamladığı maçı kaybederek, zirve yarışında yara aldı.

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