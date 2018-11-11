Göçmen son nefeste

Göçmenköy, bitime 4 dakika kala öne geçtiği maçı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle Dumlupınar’ı 3 golle geçip, lider Akova ile aynı puanda ikinci sıraya yerleşti. Büyük düşüş yaşayan Dumlupınar ise 11. sıraya kadar geriledi

YER: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Ferhat Tuna, Ali Karahasan, Hüseyin Eyyüpler (4)

GÖÇMENKÖY: Kemal Ağrı, Kemal Uçaner (75’ Mehmet), Mustafa Ayker, Reşit, Arda, Cemal, Rifat, Mevlüt, Mustafa Arnavut (90+4’ Kadir), Buğra (87’ Beytullah), Mustafa Kermeoğlu

YONPAŞ DUMLUPINAR: Onurhan, Ali, Emir, Hüseyin, Turgut (77’ Ümit), İsmail (87’ Mustafa), Can, Eray, Burak ,Ender, Berke

GOLLER: 86’ Reşit, 90+2’ M.Arnavut, 90+4’ Mevlüt (Göçmenköy)

KIRMIZI KART: 90’ Eray (Y.Dumlupınar)

K-Pet 1. Lig’in 8. hafta mücadelesinde, zirve yarışında puan kaybetmek istemeyen Göçmenköy, iddialı kadrosuna rağmen hayal kırıklığı yaşayan Dumlupınar’ı son bölümde bulduğu gollerle mağlup ederek lig ikinciliğine yükseldi.

21’ Buğra’nın ara pasında topla buluşan Arda ceza alanı üzerinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Turgay Misk oyunu devam ettirdi.

26’ Göçmenköy atağında rakiplerini şık çalımlarla geçen Arda’nın ceza sahası dışından şutu kalenin yanından dışarıya gitti.

34’ Soldan gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında ceza sahasına yapılan ortada uzak kale direğinde topla buluşan Emir’in vuruşu sonuç getirmedi.

36’ Ani gelişen Göçmenköy atağında kale önünde topla buluşan Mustafa Arnavut çok müsait durumda kötü bir vuruş yaptı ve topu dışarıya gönderdi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

46’ İkinci yarıya hızlı başlayan Göçmenköy mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu dakikada Arda’nın Buğra’ya pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Buğra çok yavaş vurunca kaleci Onurhan topu kolaylıkla kontrol etti.

63’ Dumlupınar atağında defans arkasına atılan bir pasta Hüseyin Kayalılar topu ağlara gönderdi ancak hakem Turgay Misk ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

86’ Göçmenköy’ün soldan kullandığı serbest vuruşta Yonpaş Dumlupınar defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Reşit sert ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek Göçmenköy’ü 1-0 öne geçirdi.

90+2’ Soldan Arda’nın götürüp ortaya çıkardığı pasta uzak kale direği önünde topla buluşan Mustafa Arnavut plase bir vuruşla topu ağlara göndererek Göçmenköy’ü 2-0 öne geçirdi.

90+3’ Yonpaş Dumlupınar takımda Eray, rakibine yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4’ Soldan Mevlüt’ün Arda’ya pasında Arda iki rakip oyuncu arasında dönemeyince tekrar Mevlüt’ü gördü. Mevlüt’ün çaprazdan sert şutunda top üst direğin altına çarparak ağlara gidince karşılaşmayı da Göçmenköy 3-0 kazandı.