Göçmen şampiyonluk için taarruzda

Göçmenköy, şampiyonluk hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği önemli transferlere dün yenilerini eklerken, Mehmet Göçben ile Reşit Erişik’i de kiralık olarak transfer etti

K-PET Birinci Lig’de Ersan Karataş’ın başkanlığında ve Nazım Aktunç’un teknik adamlığında şampiyonluk hedefleyecek olan Göçmenköy, şampiyonluk hedefi doğrultusunda transferde adeta taarruza kalktı. Binatlı’dan Kemal Uçaner ile Küçük Kaymaklı’dan Mustafa Arnavut’u imza aşamasına getiren, Salih Düzbeyaz ile Görneç’ten Rifat İnce’ye imza attıran Göçmenköy, dün 2 önemli transfer daha gerçekleştirdi. Göçmenköy geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde takımın kadrosuna yer alan Küçük Kaymaklı’dan Mehmet Göçben ile geçtiğimiz sezon Binatlı’da başarılı bir sezon geçiren Yenicami’den Erişik de kiralık olarak transfer etti.