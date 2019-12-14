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Göçmen, Okoli ile coştu

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Göçmenköy, Okoli'nin yıldızlaştığı maçta Hamitköy'ü mağlup ederek ligde rahat bir konuma geldi. Ebuka'nın etkisiz kaldığı maçta Aksel'in golleri Hamitköy'e puan için yeterli olmadı

Göçmen, Okoli ile coştu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

Göçmenköy: Ozan, Ömer Gül, Mevlüt(Dk.53 Salih), Lawal, Rıfat, Reşit, Fikret. Mustafa(Dk.66 Kadir),Kemal(Dk.84 Erin),Joseph, Okoli

Hamitköy: Emre, Agit, Aksel, Hasan,İbrahim(Dk.81 Mahmut), Ebuka,Mert, Oladele, Ömer Albayrak, Peter(Dk.67 Eray),Taner(Dk.81 Hüseyin Çıdamlı)

Goller: 24. ve 82.Dk Aksel (Hamitköy), 33. ve 47.Dk Okoli, 74.Dk Kadir, 83.Dk Joseph (Göçmenköy)

K-Pet Süper Lig’in 14.haftasında Göçmenköy ve Hamitköy karşı karşıya geldi. İlk devresi yoğun yağış altında geçen mücadeleden ev sahibi Göçmenköy, geriye düşmesine rağmen 4 gollü bir galibiyet almayı başardı. Okoli’nin yıldızlaştığı mücadelede üç puanı alan Göçmenköy, bu galibiyetle alt sıralarla arasını iyice açmış oldu.

Evren Karademir maçın genelinde iyi bir yönetim sergilese de 30. dakikada Hamitköy atağında Lawal'ın eline vuran pozisyonu penaltı olarak değerlendirmemesi Hamitköylüler'in tepkisini çekti.

11.Dk: Göçmenköy atağında Okoli soldan hızla rakip ceza alanına yöneldi ve sıfırdan topu geride boş pozisyondaki Joseph’e aktardı. Joseph bomboş pozisyonda topu boş kale yerine dışarıya gönderdi.

24.Dk: Hamitköy atağında Hasan dışarıya çıkmak üzere olan topu üstün bir gayretle saha içerisinde tuttu ve arka direğe yaptığı ortasında Aksel düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-1 Hamitköy

33.Dk: Göçmenköy atağında Okoli, Oladele’den sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-1 Hamitköy

47.Dk: Göçmenköy atağında Joseph rakiplerinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına girdi ve topu boş durumdaki Okoli’ye aktardı. Okoli de vuruşunda topu boş filelere gönderdi. Göçmenköy 2-1 Hamitköy

51.Dk: Hamitköy atağında Hasan soldan topu ceza sahasına ortaladı. Ebuka bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ozan’da kaldı.

73.Dk: Hamitköy atağında Hasan ceza sahası dışından etkili vurdu ancak top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

74.Dk: Göçmenköy atağında Okoli’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Kadir’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 3-1 Hamitköy

82.Dk: Hamitköy atağında Ömer’in pasıyla topla buluşan Aksel vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 3-2 Hamitköy

83.Dk: Göçmenköy atağında Kadir’in sağdan ortasında Joseph kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Göçmenköy 4-2 Hamitköy

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