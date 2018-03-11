Göçmen intihar etti

Göçmenköy, 3-0 geriden gelip, 3-2’ye taşıdığı skoru dengeye getirme şansını, Beytullah’ın penaltıyı kaçırmasıyla değerlendiremezken mağlubiyete razı olup, play off hattının gerisine düştü

YER: Göçmenköy Sahası

HAKEMLER: Serkan Durmaz, Mustafa Torun, Yusuf Bakar

GÖÇMENKÖY: Okan, Cemal, Beytullah, Rifat, Sabri Uskanbaş(Dk.46 Mevlüt), Mustafa Ayker, Barkın, Kadir, Suat, Arda, Kemal Uzunoğlu

MORMENEKŞE: Gökhan, Kenan, Hüseyin, Ali Bayır(Dk.70 Turgut Kaçar), Emre, Can, Gökay, Sabri Çiftçioğlu(Dk.60 Ahmet Demir), Rıdvan, Nasuh, Ömer Furkan(Dk.85 Ahmet Arıtaş)

GOLLER: Dk.74 Arda, Dk.80 Barkın(Göçmenköy),Dk.21 ve Dk.66 Ömer Furkan, Dk.63 Emre(Mormenekşe)

Salih ELİBOL

K-Pet Birinci Lig’in 22.haftasında Göçmenköy ile Mormenekle arasında oynanan maçı konuk Mormenekşe 3-2 kazandı.

Göçmenköy antrenman sahasında oynanan maçta Mormenekşe deplasmanda Göçmenköy karşısında 3-2'lik skorla galip geldi. Maça Mormenekşe etkili başlarken, 21. dakikada Ömer Furkan, takımını 1-0 öne geçiren ve ilk devrenin skorunu belirleyen golü kaydetti.

İkinci devreye Mormenekşe oldukça etkili başlarken, 63. dakikada Emre takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ömer Furkan, galibiyeti perçinleyen golü kaydetti. 3-0

Bu golden sonra gevşeyen Göçmenköy 74. dakikada Arda ve 80. dakikada Barkın ile kendisini umutlandıran golleri atarak skoru 3-2 yaptı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın son anlarında kazandığı penaltıdan Beytullah ile yararlanamayınca mağlubiyete razı oldu.