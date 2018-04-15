Göçmen, Görneç’i cehennem ateşine attı

Yer: Göçmenköy Sahası
Hakemler: Osman Küçük, Ali Akçınar, Fatih Bardakçıoğlu
Göçmenköy: Okan, Umut, Mustafa Ayker, Kadir, Suat (Salim), Cemal, Arda, Mevlüt (Sabri), Semih (Mehmet Göçben), Barkın, Rifat
Görneç: Hasan Bilal, Hasan Denizalp, Ertan (Barçın), Mustafa Arnavut, Abdullah, Yaşar, Besim, Doğuş, Celal (Necati), Rifat, Levent (Hasan)
Goller: 45. Dk Suat, 72. Dk Arda, 90. Dk Mehmet (Göçmenköy), 2. Dk Ertan (Görneç)
K-Pet Birinci Lig’inde play out oynamak istemeyen Göçmenköy konuk ettiği Görneç’i 3-1 yenerek 3 puanı aldı.
2. dakikada gelişen atakta Ertan topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
45. dakikada gelişen atakta ise Suat topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi.
İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda başa baş bir oyun vardı. İki takım da gol atmak için çabaladı.
72. dakikada gelişen atakta Arda topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı ve Göçmenköy’ü öne geçirdi.
90. dakikada gelişen atakta Mehmet topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1 yaptı.