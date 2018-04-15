Göçmen, Görneç’i cehennem ateşine attı

Göçmenköy, geriye düştüğü maçta Görneç’i mağlup ederek K-Pet Birinci Lig’in en rahat takımlarından biri durumuna geldi. Maçı kaybeden Görneç, düşme hattında kalırken, play out hattı ile de puan farkı açıldı

Yer: Göçmenköy Sahası Hakemler: Osman Küçük, Ali Akçınar, Fatih Bardakçıoğlu Göçmenköy: Okan, Umut, Mustafa Ayker, Kadir, Suat (Salim), Cemal, Arda, Mevlüt (Sabri), Semih (Mehmet Göçben), Barkın, Rifat Görneç: Hasan Bilal, Hasan Denizalp, Ertan (Barçın), Mustafa Arnavut, Abdullah, Yaşar, Besim, Doğuş, Celal (Necati), Rifat, Levent (Hasan) Goller: 45. Dk Suat, 72. Dk Arda, 90. Dk Mehmet (Göçmenköy), 2. Dk Ertan (Görneç) K-Pet Birinci Lig’inde play out oynamak istemeyen Göçmenköy konuk ettiği Görneç’i 3-1 yenerek 3 puanı aldı. 2. dakikada gelişen atakta Ertan topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 45. dakikada gelişen atakta ise Suat topu filelere göndererek skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda başa baş bir oyun vardı. İki takım da gol atmak için çabaladı. 72. dakikada gelişen atakta Arda topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı ve Göçmenköy’ü öne geçirdi. 90. dakikada gelişen atakta Mehmet topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1 yaptı.